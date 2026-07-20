И снова Volkswagen: в России удивляются, в Германии расстраиваются. Гигант мирового автопрома пытается выкарабкаться из ямы, в которую его столкнули бездарные политики и безропотные управленцы, еженедельно удивляющие нас противоречивыми заявлениями. Портал «АвтоВзгляд» разбирает последние новости из Саксонии.

Парадоксально, но где у концерна VAG дела идут неплохо, так это в России, которую в свое время он отважно и решительно кинул. В июне 2026 года на его улице случился праздник, чего он никак не заслужил своим демонстративным плевком в лицо российскому рынку, нарушив все прежние обязательства и договоренности.

ДОБРЫЕ МЫ ЛЮДИ

Тем не менее, наша доброта беспредельна и всепрощающа. Как сообщает агентство «Автостат», продукция немецкого концерна попала в топ-5 самых популярных марок на «вторичке». Лидерство там непоколебимо удерживает отечественная LADA. За ней следуют Toyota, Kia и Hyundai, а замыкает пятерку как раз Volkswagen. Изделия германского производителя разошлись в минувшем месяце тиражом в 23,6 тысячи экземпляров, что по забавному совпадению на 23,6% больше, чем в июне прошлого года.

Перепродажа нашими соотечественниками друг другу пожилого немецкого хлама никак не может кардинальным образом отразиться на самочувствии самой компании, невзирая на объемы. Однако стоит заметить, что новые автомобили Volkswagen также валят к нам валом — не девятым, конечно, но весьма убедительным.

Согласно данным, которые приводит директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем блоге на Max, первая половина текущего года обеспечила VW рост продаж новых легковушек в 3,8 раза — если точнее, то на 279%, до 7243 экземпляров. Понятно, что все они приходят сюда в основном в виде прямого или кривого импорта, который также увеличился на немалые 314%. Самыми популярными моделями стали кроссоверы Tiguan (2630 штук) и Teramont (1690 штук). Все это помогло «Фольксу» занять 14 место в общем зачете — между Solaris и Tank.

НАПУГАНЫ, НО НЕ ДО ДРОЖИ

Между тем, в родном отечестве у концерна не все столь же радужно. По всему выходит, что работники не поверили в прекраснодушные песни его главы Оливера Блюме, которые тот надысь исполнял на тему отмены идей тотальных увольнений и закрытий производств. Топ-менеджера вытребовали на заводской совет, где его намереваются допросить с пристрастием относительно вновь всплывшего плана по ликвидации до 140 000 рабочих мест.

С представителями рабочих коллективов Блюме будет встречаться 25 августа в штаб-квартире компании в Вольфсбурге, а затем 26 августа на заводе в Цвиккау, выпускающем полностью электрические автомобили, и на предприятии в Эмдене. Это как раз те две из четырех площадок, которым в ближайшие годы грозит закрытие, если не будет найдена альтернатива. Судя по всему, не поверили Оливеру Блюме не только работники VW, но и министр экономики Саксонии Дирк Пантер.

Напуганный перспективой закрытия крупного предприятия на подведомственной ему земле, он заявил изданию Bild: «Нам необходимо рассмотреть вопрос о введении более высоких тарифов на автомобили китайского производства на уровне ЕС». Как эти две вещи связаны? По мнению министра — напрямую. Такой шаг, оказывается, должен побудить Поднебесную к более тесному сотрудничеству с европейскими производителями, и в первую очередь, как раз с Volkswagen.

«Если совместное предприятие в Саксонии поможет избегать европейских пошлин, это станет козырем, который позволит нам вести переговоры с совершенно другой позиции», — поделился Пантер своими соображениями. Похоже, он наслушался российских чиновников, пинками пытающихся загнать китайцев в локализацию, и перенял их аргументацию. Оливер Блюме продолжил министерскую мысль и предложил в качестве одного из вариантов перенос производства моделей группы, разработанных в Китае.

История темная, противоречивая и изменчивая. Ясно пока только одно — ни у властей Германии, ни у руководства Volkswagen нет даже приблизительного плана по возвращению автопрому конкурентоспособности. Впрочем, речи о его скорой гибели не идет, поэтому никто с резкими телодвижениями не торопится.