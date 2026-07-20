Эксперт Ершов назвал 5 автомобилей, которым не страшен бензин «Евро-3»

Вообще топливо «Евро-3» для современных моторов, спроектированных под жесткие стандарты, довольно опасно. Однако в российском автопарке остаются модели, которые конструктивно переносят такой бензин легче, чем чувствительные турбодвигатели с непосредственным впрыском.

В рейтинг попали четыре кроссовера и один внедорожник

Тренер обучающего центра сети автосервисов Fit Service Константин Ершов рассказал «Российской газете», что классическим примером живучести выступает Toyota RAV4 третьего поколения с атмосферным мотором 2.0. У него нет турбины и прямого впрыска, а поршневая группа отличается крепким запасом прочности. При регулярном использовании топлива «Евро-3» эксперт советует менять масло каждые 5-6 тысяч километров.

Renault Duster с атмосферниками 2.0 и 1.6 также входит в число терпимых к разбросу качества горючего. Умеренная степень сжатия и распределенный впрыск позволяют этим машинам спокойно переживать периодические заправки сернистым бензином. Основной удар принимают на себя масло и выхлопная система, поэтому ключевым условием остается своевременная замена расходников.

Схожая картина у Hyundai Creta с моторами 1.6 MPi и 2.0 MPi. Многоточечные атмосферники без непосредственного впрыска менее чувствительны к нагару на клапанах, а главными жертвами плохого бензина становятся катализатор, лямбда-зонд и масло. При сокращенном до 5-6 тысяч интервале замены лубриканта Creta способна «переваривать» топливо «Евро-3» без резкого сокращения ресурса.

Nissan X-Trail предыдущих поколений с атмосферными двигателями 2.0 и 2.5 проектировался с учетом реалий топлива 2000-х. При некачественном бензине быстрее стареют катализатор и масло, но при нормальном ТО кроссовер не относится к особо чувствительным.

Абсолютным же лидером по неприхотливости эксперт называет LADA Niva. Двигатель 1.7 с низкой степенью сжатия изначально рассчитан на плохую горючку, а главное условие долголетия — замена масла каждые пять тысяч километров.