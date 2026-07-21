Первый прототип гибридного LADA Azimut могут собрать до конца года

Первый прототип компактного российского кроссовера LADA Azimut, оснащенный гибридной системой, может появиться до конца 2026 года. Отдача силовой установки должна составить в районе 400 л.с.

Об этом на национальной платформе «Макс» сообщает канал «Автопоток», ссылаясь на главу АВТОВАЗа Максима Соколова. В рамках ПМЭФ-2026 он говорил, что новинку покажут общественности на рубеже 2026-2027 годов.

Согласно анонсу производителей, гибридный Azimut получит полный привод, а суммарная мощность гибридной установки составит 290 кВт (около 390 л.с.). Разгон до «сотни» будет занимать 5,7 секунды, а запас хода приблизится к 1100 км.

Полные технические подробности тольяттинцы раскроют непосредственно на презентации прототипа. На сегодняшний день тестируются и 500-сильные модификации, отмечает ИС «Вести».

Г-н Соколов подчеркивал, что показ прототипа не означает немедленного запуска в серию. Решение о постановке гибридной версии кроссовера на конвейер будет приниматься по итогам тестовой эксплуатации. АВТОВАЗ предпочитает говорить о результатах работы, а все данные обещания всегда выполняет, подчеркивал топ-менеджер.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл подробности о более мощных моторах для LADA Azimut.