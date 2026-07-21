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Первый прототип гибридного LADA Azimut могут собрать до конца года

Речь идет о новейшем отечественном кроссовере

Первый прототип компактного российского кроссовера LADA Azimut, оснащенный гибридной системой, может появиться до конца 2026 года. Отдача силовой установки должна составить в районе 400 л.с.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Первый прототип гибридного LADA Azimut могут собрать до конца года

Об этом на национальной платформе «Макс» сообщает канал «Автопоток», ссылаясь на главу АВТОВАЗа Максима Соколова. В рамках ПМЭФ-2026 он говорил, что новинку покажут общественности на рубеже 2026-2027 годов.

Согласно анонсу производителей, гибридный Azimut получит полный привод, а суммарная мощность гибридной установки составит 290 кВт (около 390 л.с.). Разгон до «сотни» будет занимать 5,7 секунды, а запас хода приблизится к 1100 км.

Полные технические подробности тольяттинцы раскроют непосредственно на презентации прототипа. На сегодняшний день тестируются и 500-сильные модификации, отмечает ИС «Вести».

Г-н Соколов подчеркивал, что показ прототипа не означает немедленного запуска в серию. Решение о постановке гибридной версии кроссовера на конвейер будет приниматься по итогам тестовой эксплуатации. АВТОВАЗ предпочитает говорить о результатах работы, а все данные обещания всегда выполняет, подчеркивал топ-менеджер.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл подробности о более мощных моторах для LADA Azimut.

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