В России запустили производство седана Tenet A8 по полному циклу

На заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург) после полного технического переоснащения стартовал выпуск седана Tenet A8. Новинка расширяет присутствие марки в бизнес-сегменте, а сам проект реализован в рамках стратегического партнерства «АГР» и компании Defetoo.

Четырехдверку поставили на конвейер в Санкт-Петербурге

Производство организовано по полному циклу и включает сварку, окраску и сборку. Все участки объединены в многоуровневую систему контроля качества. Автоматизированные линии, роботизированные комплексы и цифровые инструменты обеспечивают стабильность процессов и точное соблюдение технологий на каждом этапе.

Автомобиль адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям. Днище и скрытые полости кузова обрабатываются воском, дополнительно наносятся антикоррозийные, антигравийные и антишумные покрытия для защиты от влаги, реагентов и перепадов температур.

«Восьмерка» сочетает классические пропорции седана с современным стилем: длинный капот, плавный силуэт, широкая решетка радиатора с ромбовидным узором и задние фонари, объединенные светодиодной полосой. Габариты — 4757 мм в длину, 1832 мм в ширину и 1469 мм в высоту, колесная база — 2770 мм.

Моторная гамма включает два бензиновых турбомотора. Топовый двухлитровый двигатель развивает 197 л.с., тяга составляет 375 Н·м. Передачи переключает 8-ступенчатый «автомат», на ускорение до «сотни» уходит 9 секунд. Вторая версия — 1,6-литровый агрегат на 150 л.с. и 275 Н·м в паре с 7-ступенчатым роботом. Первые 100 км/ч набираются 9,9 секунды.

В салоне установлен 15,6-дюймовый мультимедийный дисплей, диагональ цифровой приборной панели достигает 10,25 дюйма. Передние кресла снабжены подогревом, вентиляцией, электрорегулировками и памятью. Имеется панорамная крыша, контурная подсветка и аудиосистема Sony. Пассажирам второго ряда доступны отдельные дефлекторы климат-контроля, USB-разъемы и широкий центральный подлокотник.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Tenet A8 первой четырехдверкой российского бренда.