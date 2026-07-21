Nissan отзывает более 168 000 автомобилей

Компания Nissan Motor объявила об отзыве 168 149 автомобилей. Причиной стала неверно указанная на сертификационной табличке максимально допустимая нагрузка на ось.

Им грозит перегрузка, что может привести к серьезным неисправностям

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США.

Под отзыв попали полноразмерные внедорожники Nissan Armada, а также две модели дочернего бренда Infiniti — QX56 и QX80. В упомянутом американском ведомстве пояснили, что ошибка в данных может привести к случайному перегрузу транспортного средства и его последующей поломке.

В итоге дилеры бесплатно заменят соответствующие таблички, согласно общепринятому регламенту. Кроме того, Nissan направит новые данные авто владельцам по почте.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Jeep отзывает более 1,3 млн машин по всему миру. Произошедшее связано с риском возгорания.