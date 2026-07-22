Внедорожник Sollers S9 сертифицировали для России

Отечественный автостроитель Sollers успешно завершил сертификацию внедорожника S9 для российского рынка. «Девятка» будет доступна с двумя вариантами конфигурации салона, в моторную гамму войдет пара силовых агрегатов. SUV построен на базе китайского JAC JS9.

Об оформлении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на Sollers S9 сообщил канал «Автопоток» на национальной платформе «Макс». Теперь можно запускать массовые продажи модели. Причем не только в нашей стране, но и на всей территории государств ЕАЭС.

Стали известны ключевые характеристики внедорожник. Его длина составит 5200 мм при ширине 1965 мм и высоте с 1885 мм. Колесная база вытянута на 3090 мм. Автомобиль предложат покупателям с двух- и трехрядным салоном, рассчитанным на пять и семь мест соответственно.

В моторную гамму войдут два двухлитровых турбированных двигателя — бензиновый и дизельный. Оба агрегата сочетаются с 8-ступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. Мощность бензиновой версии должна составить 200 л.с.. Позже в качестве альтернативы АКП может появиться и механическая трансмиссия.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Sollers S9 планируют выпускать по полному циклу на мощностях УАЗа. Еще мы расписывали особенности интерьера внедорожника.