Внедорожник Sollers S9 сертифицировали для России

Об оформлении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на Sollers S9 сообщил канал «Автопоток» на национальной платформе «Макс». Теперь можно запускать массовые продажи модели. Причем не только в нашей стране, но и на всей территории государств ЕАЭС.
Стали известны ключевые характеристики внедорожник. Его длина составит 5200 мм при ширине 1965 мм и высоте с 1885 мм. Колесная база вытянута на 3090 мм. Автомобиль предложат покупателям с двух- и трехрядным салоном, рассчитанным на пять и семь мест соответственно.
В моторную гамму войдут два двухлитровых турбированных двигателя — бензиновый и дизельный. Оба агрегата сочетаются с 8-ступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. Мощность бензиновой версии должна составить 200 л.с.. Позже в качестве альтернативы АКП может появиться и механическая трансмиссия.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Sollers S9 планируют выпускать по полному циклу на мощностях УАЗа. Еще мы расписывали особенности интерьера внедорожника.