Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 16% за полгода

Актуальными цифрами поделился Росстат. Согласно подсчетам его аналитиков, за шесть месяцев 2026 года грузовики продемонстрировали в России противоположный тренд. Темпы их производства просели в годовом выражении на 12,1%, что вылилось в 60,4 тыс. экземпляров. Однако июнь оказался позитивным, поскольку в течение этого месяца в нашей стране удалось нарастить производство большегрузов на 27,9%, если проводить параллель с 2025-м.
К наиболее заметным событиям минувшего полугодия можно отнести запуск сборки свежей партии электрокаров «Амберавто А5» на калининградском «Автоторе». В том же списке сборка 500-тысячного автомобиля на тульском заводе Haval и старт производства в Санкт-Петербурге кроссовера Jeland J7, о котором ранее подробно рассказывал портал «АвтоВзгляд».