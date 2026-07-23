Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 16% за полгода

За январь-июнь российские автозаводы выпустили 378 тыс. легковых машин, что на 16% превышает результат аналогичного прошлогоднего периода. Но в середине лета сегмент вышел в плюс на 73,2%, поскольку с отечественных конвейеров сошло 77,9 тыс. штук.

Актуальными цифрами поделился Росстат. Согласно подсчетам его аналитиков, за шесть месяцев 2026 года грузовики продемонстрировали в России противоположный тренд. Темпы их производства просели в годовом выражении на 12,1%, что вылилось в 60,4 тыс. экземпляров. Однако июнь оказался позитивным, поскольку в течение этого месяца в нашей стране удалось нарастить производство большегрузов на 27,9%, если проводить параллель с 2025-м.

К наиболее заметным событиям минувшего полугодия можно отнести запуск сборки свежей партии электрокаров «Амберавто А5» на калининградском «Автоторе». В том же списке сборка 500-тысячного автомобиля на тульском заводе Haval и старт производства в Санкт-Петербурге кроссовера Jeland J7, о котором ранее подробно рассказывал портал «АвтоВзгляд».