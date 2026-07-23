АВТОВАЗ разбил кроссовер LADA Azimut о столб

АВТОВАЗ успешно завершил дополнительный краш-тест кроссовера LADA Azimut. Его ударили о столб водительской стороной после первого этапа подобных сертификационных испытаний. По данным завода, нагрузки на манекен не превысили допустимых значений.

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение портала «АвтоВзгляд». Тест проходил по методике Правил ООН № 135, которую на предприятии называют одним из самых жестких международных стандартов.

Платформу с «Азимутом» разогнали до 32 км/ч, удар пришелся точно в центр головы манекена-водителя. Превышений норм не зафиксировано ни в области головы, ни в районе таза, позвоночника, бедер или грудной клетки. Штатно сработали преднатяжитель ремня, боковые подушки и впервые примененные тольяттинцами боковые шторки безопасности. Утечек топлива не обнаружено, дверные замки разблокировались автоматически.

Силовая структура кузова Azimut включает зоны программируемой деформации, гасящие энергию удара. Кроссовер оснащен датчиками бокового удара в дверях и центральной стойке, а также датчиками давления, на основе которых блок управления подушками принимает решение о раскрытии. На заводе отметили, что между касанием столба и началом раскрытия «эйрбэгов» прошло несколько тысячных секунды.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как LADA Azimut прошел первую серию краш-тестов в рамках сертификации.