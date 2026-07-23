BMW отзывает более 318 тысяч автомобилей

Представители немецкого концерна BMW объявили отзывную кампанию, затронувшую более 318 тыс. машин. Оказалось, что «баварцы» могут ненароком загореться, поэтому им необходим визит в сервис.

Это связано с риском их возгорания

Об этом сообщает Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA). Если говорить точнее, то сервисная кампания в общей сложности затронула 318 495 автомобилей.

В список попали 2-я серия Coupe 2022-2025 годов выпуска и автомобили 5-й серии, собранные с 2022-го по 2026 год, плюс Z4, сошедшие с конвейера в 2023-м и 2024-м. Им составили компанию 4-я серия Gran Coupe, Convertible и Coupe, а также 3-я серия 2021-2025 годов выпуска и X3, выпущенные с 2021-го по 2024 год.

Суть в том, что стартер двигателя перечисленных машин может перегреться и привести к пожару из-за износа внутреннего компонента. Дилеры бесплатно заменят потенциально опасную деталь. Ожидается, что письма с уведомлениями будут разосланы автовладельцам 28 августа 2026 года.

Отметим, что все вышесказанное касается исключительно американского рынка. Но россияне вполне могли приобрести «опасные» BMW из Штатов по «серым» схемам, поэтому ситуация достойна внимания.