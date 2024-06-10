Sollers оснастил грузовик Argo бензиновым двигателем

Компания Sollers, которая наладила в Ульяновске выпуск легкого грузовика Argo, анонсировала новую версию автомобиля. Теперь малотоннажная модель предлагается не только с дизельным, но и с бензиновым двигателем.

Новое исполнение обзавелось 2,0-литровым атмосферным двигателем, который развивает мощность 136 л.с. и максимальный крутящий момент 196 Нм. Мотор сертифицирован для использования топлива АИ-92 и отвечает экостандарту «Евро 5». Силовой агрегат сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Стоимость Sollers Argo со стальным бортовым кузовом и бензиновым двигателем составит 1 659 000 рублей с учетом всех специальных предложений. Автомобиль уже можно заказать у официальных дилеров бренда в России.

По уровню оснащения и доступным опциям бензиновый «Арго» не отличается от дизельного собрата: у него есть кондиционер, круиз-контроль, регулируемая рулевая колонка, аудиосистема, электростеклоподъемники, боковые зеркала с электроприводом и обогревом. Бензиновая версия предложена со стандартной длиной колесной базы с различными вариантами надстроек, включая бортовое, промтоварное и изотермическое исполнение кузова.