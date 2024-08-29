Объявлены цены на среднетоннажный грузовик «Валдай 12»

Новый среднетоннажник из Нижнего Новгорода ждали долго, но спрос на машину во многом зависит от цены, поскольку конкуренция в сегменте коммерческого транспорта увеличивается с каждым днем. И вот, сразу за объявлением старта продаж — читай, поступлением первых товарных машин к официальным дилерам бренда — определились и с прайсом.

После ухода в 2022 с российского рынка значительного числа импортеров особенно сильно пострадал сегмент комтранса, который во многих направлениях стал безальтернативно китайским. Российские заводы, получившие шанс вернуть утраченные в двухтысячных позиции, начали оперативно наверстывать упущенное, заполняя своей продукцией вновь освободившиеся ниши. Одной из таких была «доплатоновая», то есть бесплатная для проезда по дорогам общего пользования, 12-тонная, которую и предстоит занять недавно представленному среднетоннажному грузовику Горьковского автозавода «Валдай 12».

В момент официального запуска продаж реальную стоимостью машины не объявили. И по информации портала «АвтоВзгляд», цена окончательно была сформирована буквально несколько часов назад и составила 5 145 000 рублей за шасси под заказ. Дальнейшую доработку надстройки выполнят под конкретные требования будущего собственника: уже готовы варианты европлатформы со сдвижным тентом, изотермический фургон и рефрижератор, но собственное конструкторское бюро завода обещает расширить ассортимент версий.