В Россию приехали грузовики Forland

В нашей стране появились Forland 3, 8 и 12. Все они адаптированы под российские условия, покупатели могут рассчитывать и на шасси, и на надстройки отечественных производителей. К основным преимуществам новых грузовиков из Китая относят широкую кабину с подрессоренным водительским сиденьем, тяговитые дизельные моторы, шести- и восьмиступенчатые коробки передач.

У 3,5-тонного Forland 3 под капотом 2,5-литровый турбодизель, выдающий 154 л.с. Крутящий момент — 420 Нм, в качестве трансмиссии выступает «механика» на шесть ступеней. Доступны три версии колесной базы: 3000 мм, 3360 мм и 3800 мм. Бак рассчитан на 100 л. Стартовая цена — 3 260 000 руб.

За Forland 8 просят минимум 4 500 000 руб. Ему достался 152-сильный силовой агрегат объемом 3,8 л, тяга составляет 491 Нм. При колесной базе 3800 мм снаряженная масса шасси равняется 3249 кг, при 4500 мм вырастает до 3405 кг. Топливный бак вмещает вдвое больше, чем у «тройки».

Forland 12 оснащен 209-сильным 4,5-литровым двигателем с крутящим моментом в 760 Нм. В отличие от предшественников, этому «китайцу» досталась восьмиступенчатая механическая КП. Эта модель интереснее конкурентов, поскольку для нее есть возможность установить надстройку длиной до 8500 мм без удлинения колесной базы. Кстати, вариантов шасси будет два — 5150 или 5750 мм. Прайс-лист начинается от 5 555 000 руб.

Шасси грузовиков Forland имеют ABS и ESC, а также подогрев топливной системы. Для Forland 3 можно добавить принудительный прожиг сажевого фильтра. В кабине водителя ждут мультируль, кондиционер, камера заднего вида и русифицированная мультимедийная установка.