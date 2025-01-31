В России стартовали продажи «Газелей» и «Соболь NN» с моторами Евро-5

В ходе модернизации мощность и тяга 150-сильных 2,5-литровых дизелей остались на прежнем уровне. В случае «Газель Next» и «Газель Сity» с мотором G51A и 5-ступенчатой «механикой» крутящий момент составляет 330 Нм. В свою очередь «Соболь NN» и «Газель NN с 6-скоростной «ручкой», мотор которых имеет обозначение G51C, могут похвастать тягой, увеличенной до 420 Нм.
Система рециркуляции отработавших газов (она же — EGR) снижает токсичность выхлопа, когда модернизированные двигатели G-серии трудятся под частичной нагрузкой. Этим силовым агрегатам не нужен раствор AdBlue (мочевина), то есть нет дополнительных эксплуатационных расходов.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подвел итоги главной ежегодной выставки коммерческого транспорта в стране — COMTRANS-2024. Самой ожидаемой новинкой мероприятия стала полноприводная «Газель NN 4х4».