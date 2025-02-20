Комтранс для бедных: на что обратить особое внимание, покупая развозной фургон

Малый бизнес в наши дни априори не может обойтись без легких коммерческих авто. Эти средства передвижения и транспортировки применяются почти повсеместно. Эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд», в каких сферах деятельности LCV наиболее востребованы и как правильно подойти к выбору машины данного сегмента.

Обычно автомобили категории LCV в малом и среднем бизнесе используются для перевозки самых разнообразных — в том числе и негабаритных — грузов и транспортировки пассажиров, отмечает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. Например, доставка маркетплейсов в 2024 году чаще всего занималась перевозкой хозтоваров, одежды, текстиля, косметики, предметов гигиены и аксессуаров, товаров для строительства и ремонта.

А специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» замечают, что легкие коммерческие авто в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) получили самое широкое распространение. Это не только пассажирские перевозки и доставка товаров, включая продукты питания, но и техобслуживание, и обеспечение ремонтных работ, и многое другое.

К примеру, легкий комтранс повсеместно используется для организации экскурсионного туризма, трансферов и группового отдыха. Часто корпоративные авто попутно используются и в маркетинговых целях — на них размещают рекламные баннеры или украшают изображениями, содержащими отсылку к конкретному бренду.

Но для успеха бизнеса в масштабе МСП особую важность приобретает надежность машины, расход топлива, простота и доступность техобслуживания, замечает Тузов. В связи с этим в России, по его данным, сейчас наиболее востребованы отечественные модели LCV производства ГАЗ, УАЗ, АВТОВАЗ и Sollers. В прошлом году в стране было продано примерно 112 тыс. новых авто этого сегмента, а в 2025-м представители небольших компаний, как ожидается, купят около 120 тыс. единиц, отмечает эксперт.

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Но если новые машины приобретают в основном представители среднего бизнеса, то малые предприятия чаще выбирают авто с пробегом, замечают в «АвтоСпецЦентре». Действительно, за прошлый год на вторичном рынке было реализовано гораздо больше LCV, чем на первичном, соглашается Тузов. Это почти 400 тыс. шт. В пятерке наиболее популярных моделей — ГАЗ (40%), а также УАЗ, VW, Ford и Mercedes-Benz.

Средний возраст российского парка легкого комтранса по итогам 2024 года — около 10 лет, рассказывает Тузов. При этом более 45% машин — старше 15 лет, почти 15% - в возрасте от 11 до 15 лет. Доля трехлетних LCV на вторичном рынке — всего 13%.

Неудивительно, что наибольшей популярностью у представителей МСП пользуются, повторим, именно отечественные модели легкого комтранса, замечают в «АвтоСпецЦентре». Ведь машины европейских марок требуют более дорогостоящего обслуживания. Но главное: следует избегать слишком изношенных авто, требующих чрезмерных вложений. Лучше всего рассматривать варианты с пробегом примерно до 60 тыс. км.

При этом, замечают собеседники портала «АвтоВзгляд», озаботившись транспортом для своей компании, арендовать LCV, будь то малоподержанные или видавшие виды экземпляры — не самая лучшая идея, если речь идет о собственном бизнесе с необходимостью регулярных поездок. Практичнее приобретать машины в собственность. И ставку в нынешних условиях делать в основном на отечественные марки и вторичный рынок.

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Да, многие зарубежные аналоги, как и в случае с легковыми авто, считаются гораздо более надежными, а запчасти к ним — более качественными. Но и тут все непросто. За несколько лет в России сильно подорожали не только сами машины, но и комплектующие к ним, причем прайсы на многие ТС и запчасти к ним выросли просто неприлично.

А чтобы основательно обновить оригинальными запчастями какой-нибудь Volkswagen или Ford, надо, порой, заплатить столько, что это может лечь на малый бизнес серьезным дополнительным бременем. Так что российскому МСП в основной массе приходится уповать на отечественный автопром (а для иномарок — подбирать недорогие заменители). И уж точно, выбирая машину на «вторичке», не забывать про ее пробег.