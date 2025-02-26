В России начали продавать отечественную линейку грузовиков Sollers TR

Ожидается, что линейка Sollers TR заменит продукцию Isuzu, японского бренда, покинувшего наш рынок из-за западных санкций. Причем «Соллерс» занимается не просто сборкой, а полноценным производственным процессом.
В стартовое оснащение грузовиков TR входят предпусковой подогреватель, кондиционер, наружные зеркала с обогревом. Водитель может рассчитывать на круиз-контроль и мультимедийный комплекс с цветным тачскрином, управлением на рулевом колесе и камеру заднего вида.
Портал «АвтоВзгляд» перечислил основные особенности линейки TR в октябре 2024 года, когда Sollers открыл прием заказов на новые большегрузы. По сути, они являются очередными обрусевшими «китайцами». В семейство вошли модели TR50, TR80, TR120 и TR180.