В России начали продавать отечественную линейку грузовиков Sollers TR

Компания Sollers объявила официальный старт продаж грузовиков TR в нашей стране, первый экземпляр уже успели передать клиенту. Речь идет о семействе среднетоннажников, производство которых организовали на площадке Ульяновского автозавода в конце осени прошлого года. С конвейера предприятия «Соллерс Комтранс» должно сходить 5 тыс. машин за год.

Ожидается, что линейка Sollers TR заменит продукцию Isuzu, японского бренда, покинувшего наш рынок из-за западных санкций. Причем «Соллерс» занимается не просто сборкой, а полноценным производственным процессом.

В стартовое оснащение грузовиков TR входят предпусковой подогреватель, кондиционер, наружные зеркала с обогревом. Водитель может рассчитывать на круиз-контроль и мультимедийный комплекс с цветным тачскрином, управлением на рулевом колесе и камеру заднего вида.

Портал «АвтоВзгляд» перечислил основные особенности линейки TR в октябре 2024 года, когда Sollers открыл прием заказов на новые большегрузы. По сути, они являются очередными обрусевшими «китайцами». В семейство вошли модели TR50, TR80, TR120 и TR180.