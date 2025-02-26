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В России начали продавать отечественную линейку грузовиков Sollers TR

Новинки собирают на УАЗе

Компания Sollers объявила официальный старт продаж грузовиков TR в нашей стране, первый экземпляр уже успели передать клиенту. Речь идет о семействе среднетоннажников, производство которых организовали на площадке Ульяновского автозавода в конце осени прошлого года. С конвейера предприятия «Соллерс Комтранс» должно сходить 5 тыс. машин за год.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России начали продавать отечественную линейку грузовиков Sollers TR

Ожидается, что линейка Sollers TR заменит продукцию Isuzu, японского бренда, покинувшего наш рынок из-за западных санкций. Причем «Соллерс» занимается не просто сборкой, а полноценным производственным процессом.

В стартовое оснащение грузовиков TR входят предпусковой подогреватель, кондиционер, наружные зеркала с обогревом. Водитель может рассчитывать на круиз-контроль и мультимедийный комплекс с цветным тачскрином, управлением на рулевом колесе и камеру заднего вида.

Портал «АвтоВзгляд» перечислил основные особенности линейки TR в октябре 2024 года, когда Sollers открыл прием заказов на новые большегрузы. По сути, они являются очередными обрусевшими «китайцами». В семейство вошли модели TR50, TR80, TR120 и TR180.

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Комментарии (1)

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    София Куташова

    Описание интересное, ждем, когда появится авто в продаже и когда начнутся отзывы пользователей. Вообще авто этой марки держатся стабильно высокие позиции в рейтинге китайских авто. И в плане гарантии и поддержки покупателя все хорошо организовано в российских городах. Будет на чем за грибами ездить, съезд и подъем с и на асфальтное покрытие очень важно, у нас сейчас кореец, так он или в карман или на обочине, не рискуем спускаться