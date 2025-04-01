В России построили автодом на базе «Газели Next»

Продвинутый отечественный автодом, разработанный на основе «Газели Next», представили в Коломне в рамках форума Camper Forum. Новинка создавалась на базе цельнометаллического фургона с длинной колесной базой, составляющей 3745 мм. Жилой модуль смонтирован внутри кузова, в спальном отсеке имеются четыре кровати, кухня изначально наполнена необходимой бытовой техникой.

Новый автодом стал плодом совместных усилий компаний «Современные транспортные технологии» (СТТ) и «Акросс». В список особенностей кемпера входит задняя пневматическая подвеска, повышающая плавность хода. В моторную гамму включен 150-сильный дизельный мотор объемом 2,5 л, передачи переключает 5-ступенчатая «механика».

Автодом на базе «Газели Next» может похвастать кухней, где сразу есть холодильник, мойка и плита. При желании в этот ансамбль можно добавить микроволновку. Микроклимат помогут наладить встроенные системы кондиционирования и отопления, на борту имеется полноценный санузел с биотуалетом.

Управление всеми инженерными системами сконцентрировано на единой консоли. Генератор вкупе с парочкой гелевых аккумуляторов обеспечивает энергонезависимость кемпера, для дополнительной подзарядки в крышу вмонтированы солнечные батареи.