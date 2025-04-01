Hongqi презентовала автобус-гибрид Guoyue Reev с запасом хода 900 км

Внешний облик автобуса Hongqi Guoyue Reev призван подчеркнуть его статус. Характерной особенностью дизайна является «фамильная» решетка радиатора с хромированными элементами, салон создавался с особым внимаем к комфорту водителя и пассажиров. Доступны версии на 17 и 19 мест.

Guoyue Reev оснащен подключаемой гибридной установкой, состоящей из бензинового двухлитрового мотора и пары электродвигателей. На чистом «электричестве» автобус способен проехать расстояние в пределах 104 км, полный запас ход — 900 км. Благодаря быстрой зарядке аккумулятор заряжается за 15 минут с 30 до 80%.

Длина салона достигает 5443 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1900 мм. Такие габариты, по словам производителя, являются гарантией простора и удобства внутреннего пространства. Пассажиры могут рассчитывать на складные телевизоры, регулируемые офисные столы и более современные атрибуты вроде беспроводной зарядки для гаджетов.

Новый автобус Hongqi получил усиленную конструкцию кузова и защиту аккумулятора IPX8. Умный комплекс активной безопасности умеет прогнозировать дорожную ситуацию и самостоятельно тормозить, не говоря уже об адаптивном «круизе».