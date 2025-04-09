Беспилотные грузовики без кабин запустили в Нижнем Новгороде

Как сообщает портал Quto.ru, необычные грузовики в рамках тестов начали исполнять внутризаводские задачи. Например, они занимаются перевозкой кабин от одного цеха к другому. Грузоподъемность новинки составляет 800 — 1000 кг, она может проехать на одном заряде 120 км. Максимальная скорость достигает 20 км/ч, но пока платформы движутся как обычный пешеход.
Электротраки умеют распознавать препятствия на пути и объезжать их. Радиус разворота составляет 3,5 м. Для ходовой части позаимствованы модули передней подвески от полноприводного «Соболь NN», детали тягового электропривода взяты у «Газель e-NN».
В недалеком будущем Neos планируют использовать на больших складах, в морских портах и для нужд аэропортов.