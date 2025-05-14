Росстандарт внепланово проверит надежность грузовиков Sinotruk

Как сообщают «Известия», выездная проверка продлится почти до конца мая, и это прописано в необходимом приказе. Мероприятие проводят, исполняя поручение первого вице-премьера Дениса Мантурова. Это касается выпуска в обращение колесного транспорта до начала его использования. Контролеры оценят соблюдение соответствующих технических регламентов.

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Ранее надзорные органы оценили популярные в нашей стране «поднебесные» самосвалы Shacman. Портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему «заказное убийство» этих большегрузов разорит Россию на миллиарды рублей.