В России появятся новые отечественные среднетоннажники MUL

Среднетоннажные грузовые шасси MUL создавались с оглядкой на российские дороги и наши суровые климатические условия. Продажи стартуют уже в конце мая, это случится сразу после официального дебюта.

Новинки с двухлетней гарантией представят общественности в рамках выставки COMvex'25. В основу обеих моделей легло новое шасси MUL M815. Его выпуск и застройку пока проводят в «Поднебесной», но через пару лет производство планируют локализовать в нашей стране. Разработкой, адаптацией и поставками занимается НПО «Магистральные машины».

Габариты тента бортовой модели MUL М815B — 5300х2260х2600 мм, размеры платформы — 5300х2260х380 мм. Внутренне пространство вмещает десяток европаллет. Холодильно-отопительная установка рефрижератора М815R обеспечивает диапазон настройки температуры от 0 до -25 ℃, если столбик термометра снаружи не поднимется выше +30 ℃. Внешние размеры — 5200х2270х2370 мм. Пол выполнен из алюминия, как и рифленая отбортовка.

Главные особенности шасси от MUL — колесная база от 3300 мм до 4500 мм, разрешенная максимальная масса до 7,5 т и грузоподъемность до 5 т. Все это позволяет устанавливать различные надстройки, превращая модель в автоцистерну, изотермический фургон или мусоровоз. Новоиспеченная техника подойдет для логистики, а также коммунальщикам или строителям.

Шасси MUL M815 получило 150-сильный мотор, работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой». В «базу» входит ESC, системы предупреждения фронтального столкновения и автоматического экстренного торможения. Кабина утеплена, в салоне имеется климат-контроль, зеркала с подогревом, стеклоподъемники оборудованы электроприводом. Диагональ дисплея «мультимедийки» — 10 дюймов, доступен «круиз» и задняя камера.