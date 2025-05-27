В России анонсировали старт продаж полноприводного грузовика «Садко 9»

Одной из ключевых особенностей нового «Садко 9» стала отличная геометрическая проходимость — дорожный просвет составляет 315 мм. Пневмоподвеска задней оси обеспечивает автоматическое поддержание уровня пола независимо от загрузки и дает бонус к плавности хода.

Среднетоннажник создан для работы в тяжелых условиях

Под капотом «Садко 9» установлен 169-сильный дизель, передачи переключает 5-скоростная «механика». Предусмотрена двухступенчатая раздаточная коробка с понижающим рядом. При необходимости можно принудительно подключить передний мост — полный привод реализован по схеме part-time.

Колесная база — 3770 либо 4515 мм. Длиннобазная версия может комплектоваться однорядной трехместной кабиной либо семиместной двухрядной. Размерность шин — 315/80 R22,5, задний мост усилен.

В список изначального оснащения вошли предпусковой подогреватель, моторный тормоз и «круиз». Зеркала обогреваются, как и подрессоренное сиденье водителя, стеклоподъемники получили электропривод. За кондиционер и «мультимедийку» придется доплачивать отдельно.

«Девятка» является развитием линейки «Садко Next». Новинка подойдет для широкого спектра отраслей, включая коммунальную и нефтегазовую. Общая гарантия — 2 года, цены пока не объявлены.