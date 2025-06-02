В России запустили производство фургонов Sollers SF5 с российским «автоматом»

Обновленный Sollers Atlant, он же SF5, встал на конвейер в Татарстане, производство наладили в Елабужском районе. Главной «фишкой» новинки стал локализованный 6-ступенчатый «автомат», которого нет ни у конкурентов, ни у китайского донора JAC Sunray.

По словам представителей «Соллерса», первое время новый отечественный «автомат» будет трудиться в паре с 150-сильным турбированным дизельным мотором, чей объем составляет 2,7 л. Фургоны с такой коробкой передач доедут до дилерских шоу-румов в третьем квартале текущего года. Остается сказать, что аналогичную автоматическую трансмиссию со временем получат внедорожники российской марки УАЗ.

До начала 2026-го локализация фургона SF5 должна стать 70-процентной. Кузова уже штампуют из нашей оцинкованной стали. В свою очередь кресла, стекла, радиаторы, аккумуляторы и телематическую систему также делают в России.

Первыми должны стартовать продажи средних версий с маркировкой L2, получивших односкатную ошиновку. Позже клиенты смогут рассчитывать на грузовички, микроавтобусы и шасси.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда минивэн Sollers SP7 доберется до российских дилеров.