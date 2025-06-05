Рынок тяжелых грузовиков в России сократился на 65%

В мае текущего года в России было реализовано всего лишь 2715 тяжелых грузовых автомобилей, что на 65% меньше, чем в тот же период 2024-го. При этом спад по сравнению с апрелем составил 26%.

Наибольшее падение зафиксировано в сегменте магистральных тягачей, где продажи сократились на целых 79%. Спрос на самосвалы снизился на 65%, а на бортовые грузовики и фургоны — на 47%. Среди всех категорий наиболее стабильной оказалась спецтехника, несмотря на сокращение продаж на 39%. Ее доля в общем объеме рынка HCV достигла 32,4%, что вывело ее в лидеры.

Как отметил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале, примечательно то, что китайские производители впервые за долгое время утратили доминирующее положение, их доля опустилась ниже 50%.

На фоне этого КамАЗ укрепил позиции, заняв 34,2% рынка. Второе место по объему продаж занял Sitrak с долей 13,1%, за ним следуют МАЗ (9,9%) и FAW (8,8%). А Shacman, столкнувшийся с резким падением спроса (-83%), опустился на пятую строчку с долей в 6,7%.