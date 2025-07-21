Пора задуматься: в Россию привезли очень опасного для «Газели» конкурента

Год 2022-ой представил отечественным автозаводам уникальный шанс: восстановить былое свое значение для внутреннего рынка и вернуть себе сегменты, объемы и прибыли. Однако сконцентрировались, как водится, на последнем и стратегически даже проиграли: синтетически взвинченные цены вызвали оторопь у потребителя, который стал откровенно воротить нос от изделий родного автопрома. Вот и еще один тому пример подоспел. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Новый «Соболь NN», самая маленькая и актуальная в логистике последней мили «Газель», очень хорош собой и построен на весьма современном, технологичном «железе», которое точно будет «к столу» на сегодняшнем российском рынке. Но у медали есть и другая сторона.

Машина вышла, во-первых, весьма сырой, торопились заводчане с выпуском. А во-вторых — чертовски дорогой. Новый фургон в моноприводном исполнении стоит 3,4 млн рублей! Цена выглядит особенно пугающей на фоне накрепко засевшей в памяти стоимости нижегородских фургонов и грузовиков, что продавались еще три года назад: там были совсем другие прайсы.

Кредит и лизинг сегодня стоит «в стопе», поэтому платить придется рублями. Сразу же своими. А раз так, то выбирать предстоит с широко открытыми глазами: просто рубли просто на депозитном вкладе дают не менее 19% годовых, что не всякому бизнесу по плечу. В такой непростой ситуации любой покупатель будет считать долго, а выбирать тщательно. И обязательно натолкнется на другие предложения, которые и звучат, и выглядят куда более конкурентоспособными.

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В частности, в России появились очень симпатичные фургоны Iveco Fidato, он же Maxus V70 — детище совместного итало-китайского предприятия Naveco, обосновавшегося под крылом крупнейшего «поднебесного» автопроизводителя SAIC.

За грузовичок (высота— 2035 мм, длина — 4998 мм, ширина — 2030 мм, колесная база — 3000 мм) с дизельным 2-литровым мотором мощностью 126 «лошадок», механической 6-ступенчатой трансмиссией и передним приводом просят 3,85 млн руб.

Такая машина ждет своего покупателя уже в Москве, причем с полностью уплаченными пошлинами и сборами, без пробега вообще, а не только по нашим бескрайним территориям. То есть новая. Цена высока, но и утильсбор — коммерческий. А машина завтра готова выйти «на линию».

Если из уравнения убрать «утиль», который на это авто составляет 667 400 рублей, то получаем совсем уж удивительную картину: привезти для себя, мамы, жены, бабушки или дедушки новый Iveco Fidato можно за 3 «ляма»!

И это за фургон, который свои 10-15 тысяч в день заработать позволит, а за условные 4-5 тысяч точно будет сдан в аренду? Да еще и привлекательный с точки зрения последующей продажи? О какой конкуренции тут можно говорить? Пора бы отечественным автостроителям услышать слова премьера Мишустина: себестоимость российских машин необходим сокращать. И, кстати, свои аппетиты тоже. Иначе можно растерять последних клиентов.