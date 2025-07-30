Росстандарт запретил продажу китайских грузовиков четырех брендов

Ведомство объявило о приостановке Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) для ряда грузовых автомобилей марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. Решение, вступившее в силу 30 июля, связано с выявленными нарушениями требований безопасности.

Запрет на выпуск в обращение ряда грузовиков стал результатом внеплановых проверок, выявивших серьезные недочеты в конструкции и документации. Под ограничения попали модели Dongfeng DFH 4180, Foton BJ4189, FAW CA4250 и CA4180, а также Sitrak ZZHS и шасси Foton M4L. Кроме того, запрет распространяется на Dongfeng DFH 5200B, Foton H5 и FAW JH6-B 8X4, сертифицированные в других странах Евразийского экономического союза.

Проверки Росстандарта показали, что грузовики не отвечают требованиям по эффективности тормозной системы, уровню шума, а также правильной маркировке органов управления. Отсутствие устройств вызова экстренных служб стало еще одной проблемой угрожающей безопасности. Помимо этого, обнаружены недочеты в документации, касающейся крепления ремней, установки сидений, системы защиты от угона, выбросов, а также наличия задних и боковых защитных устройств. Из-за масштабных нарушений эксплуатацию таких машин признали рискованной.

Ведомство обязало представителей марок разработать программы по устранению выявленных проблем и провести отзывные кампании. Их продажи на это время будут приостановлены.