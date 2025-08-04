Российские дилеры снизили цены на грузовики из-за больших складских запасов

На российском рынке грузовых автомобилей наблюдается заметное снижение цен. Это связано с большим количеством нераспроданных машин, которые скопились на складах дилеров. Ситуация вынуждает компании предлагать значительные скидки, чтобы стимулировать спрос.

Как сообщило РИА «Новости», в 2023-2024 годах дистрибьюторы активно завозили технику, рассчитывая на высокий спрос, однако рынок не оправдал ожиданий. В результате склады по всей стране оказались переполнены, и теперь новые грузовики продаются по ценам от 6 до 8 миллионов рублей, что на 28% ниже их изначальной стоимости.

Например, к июлю средняя стоимость нового седельного тягача грузоподъемностью 12-20 тонн упала на 14%, составив около 8,4 миллиона рублей. Этому способствовало снижение логистических затрат на поставки из Поднебесной на 42,9%, а также уменьшение наценки китайских дистрибьюторов в 2,5 раза.

Снижение цен стало реакцией на резкое падение продаж. По данным Национального агентства промышленной информации, в первой половине 2025 реализация грузовиков-тягачей в России сократилась на 70,3%. Это вынуждает дилеров идти на уступки, чтобы реализовать накопленные запасы.

Однако, как отмечают в логистических компаниях Dizi Group и «Орда», даже такие меры не приводят к росту спроса, а многие перевозчики предпочитают воздерживаться от обновления автопарка из-за нестабильной ситуации на рынке.