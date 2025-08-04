В Ульяновске начнут выпускать грузовики Ausmah

Проект реализует компания АО «Аусмах СВ», входящая в структуру холдинга Sollers. Его поддерживают правительство Ульяновской области и Минпромторг России, а консультации оказывают специалисты НАМИ и центра развития промышленности.

Как сообщает портал «Медиа 73», уже в первом квартале 2026 бывший завод Isuzu начнет серийное производство автомобилей Ausmah. Речь идет о компактных городских машинах для перевозки грузов с полной массой от 3,5 до 12 тонн.

План на первое время — 875 единиц в год, но в дальнейшем предприятие планирует увеличить объемы производства до более чем 5000 грузовиков. Модели будут включать шасси категорий N1 и N2 с двигателями внутреннего сгорания, что позволит использовать самые легкие из них с водительскими «правами» категории B.

На заводе планируют выпускать все ключевые компоненты: системы отопления и кондиционирования, питания и охлаждения, трансмиссии, а также выпуска отработанных газов, мосты, тормозные системы, рулевое управление и кабины для соответствия критериям локализации.

Производственная площадка, ранее принадлежавшая Isuzu, перешла под контроль Sollers после ухода японской компании из России. Теперь там «пропишутся» грузовики, собранные из китайских машинокомплектов. Это позволит сохранить производственную базу и продолжить развитие автомобильной отрасли в регионе.