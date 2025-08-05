Российский рынок новых LCV сжался в середине лета на 13%

Продажи новых LCV (легких коммерческих автомобилей) в нашей стране составили 7642 экземпляра по итогам июля текущего года. В этом ключе рынок просел на 12,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты проводили подсчеты по собственной методике, считая некоторые пикапы легковыми автомобилями.

В итоге в марочном рейтинге на первой строчке удалось закрепиться нашему «ГАЗ», сумевшему откусить 45,2% от общего куска пирога. Подразумевается, что бренд реализовал 3458 машин. Вторая позиция досталась хорошо известной «Ладе», пристроившей в руки новых владельцев 1627 своих LCV. Тройку лидеров замкнул небезызвестный «УАЗ», на счету которого 838 проданных автомобилей. Sollers стал четвертым, что вылилось в 635 штук. На пятом месте оказался «поднебесный» Foton, из его салонов в середине лета уехали 190 машин.

Среди новых легких коммерческих автомобилей чемпионом в плане моделей снова признана «Газель Next», ее июльские продажи составили 22% от общего объема.

В общей сложности за семь месяцев текущего года на отечественном рынке было реализовано 46 935 новых LCV. Если проводить параллель с цифрами 2024 года с января по июль, рынок ушел в минус на 17,8%.