Страсти по «хвостам»: на какие хитрости идут продавцы и пользователи полуприцепов

Рынок коммерческой техники в России сегодня испытывает не самые лучшие времена. Продажи падают похлеще, чем в сегменте легковых авто. Но страдают при этом не только автопроизводители и их дилеры, но и перевозчики: возить грузы скоро будет просто не на чем если учесть, что в России сейчас самый старый автопарк полуприцепов в Европе. На учете стоит примерно 1,16 млн единиц подобной техники, средний возраст которой превышает 20 лет. И одним из выходов из создавшейся ситуации некоторые игроки видят в применении в торговле «хвостами» схемы трейд-ин. Но будет ли она работать, позволит ли хоть как-то снизить бизнес-издержки, порталу «АвтоВзгляд» рассказали отраслевые эксперты.

— Действительно, в последние время продавцы комтранса довольно активно пытаются внедрить в обиход эту модель, — говорит директор по развитию мульти-банковской онлайн-платформы финансирования автомобильного бизнеса Carcraft Борис Беленький. — Эта логика мне понятна: парк стареет, замена техники требует все большего авансового платежа, внести который за счет стоимости старого полуприцепа — привлекательная идея. Правда, на практике она далеко не всегда так же элегантна, как на бумаге.

Главная проблема в том, что полуприцеп — рабочий инструмент, эксплуатируемый в сложных условиях. Перегрузы, ремонты, модификации конструкции — все это влияет на его рыночную цену. В итоге реальная остаточная стоимость часто оказывается гораздо ниже ожиданий владельца. За полуприцеп возрастом 10-12 лет, отработавший в интенсивных перевозках, в лучшем случае можно получить сумму, которая покроет лишь часть аванса. И то при условии, что техника на ходу и без юридических ограничений, — объясняет ситуацию собеседник портала «АвтоВзгляд».

— Сегодняшняя схема trade-in в коммерческом транспорте отличается от прежней риском падения стоимости новой техники и растущим количеством аналогичных предложений на вторичном рынке, — соглашается с коллегой руководитель отдела продаж компании «ААА Траксервис» Дмитрий Кондраков. — Тем не менее, трейд-ин — один из способов попытаться стабилизировать ситуацию с продажами полуприцепов. А она остра, как никогда. В июле 2025 года на учет встало всего 11 145 такой техники — на 59% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

И учитывая нынешнюю затоваренности стоков (как у производителей, так и у дилеров) в ход пойдут любые меры, включая трейд-ин. Задача — вернуть денежные средства, вложенные в те полуприцепы, которые уже выпущены, и переинвестировать их в производство новых, не сокращая при этом штат работников и не переходя на неполную рабочую неделю, как это уже сделали многие автомобильные заводы, — подчеркивает эксперт.

Фото globallookpress.com

Правда, утверждает г- Беленький, вторичный рынок полуприцепов нельзя назвать «быстрым» и «широким». Найти покупателя на подержанные экземпляры бывает непросто, особенно в регионах со слабым спросом. Лизинговые компании и дилеры закладывают эти риски в цену, и в итоге выгода клиента от trade-inуменьшается. По его мнению, трейд-ин полуприцепов полезный, но очень избирательный инструмент.

Может сработать, но только в случае относительно свежей техники с прозрачной сервисной историей. В целом же, считает собеседник портала «АвтоВзгляд», trade-in как идея креативных финансовых схем для обновления парка абсолютно рабочая, но массовой она вряд ли станет, учитывая наличие других — более гибких и выгодных механизмов. Например, такой инструмент, как субсидия от Минпромторга.

— Она составляет 10% от стоимости полуприцепа и нацелена на стимулирование потенциальных владельцев на покупку отечественных изделий. Однако эта субсидия не помогает российскому производителю в разрезе общего рынка полуприцепов, хотя и дает небольшое преимущество перед импортной продукцией при покупке в лизинг.

Кроме того, перевозчики сегодня все чаще обращают внимание на лизинговые схемы с минимальным стартовым взносом и адаптивным графиком платежей, который можно подстроить под сезонность перевозок. Это помогает сохранить оборотные средства и избежать жесткой финансовой нагрузки в низкий сезон. И в сегодняшней ситуации точно можно говорить об одном — сейчас отличное время для покупки с учетом беспрецедентных условий и количества предложений. И «покупатель с деньгами» может получить «все и сразу» и без программ трейд-ин, — уверен г-н Кондраков.

Фото globallookpress.com

С этим соглашается и г-н Беленький, напоминая, в том числе, и о набирающей популярность в практике продаж модели buy-back, когда уже на старте фиксируется будущая выкупная цена техники по завершении договора. Это защищает владельца от непредсказуемого падения стоимости и позволяет планировать обновление парка заранее.

И отдельного упоминания, по мнению эксперта, заслуживают комплексные пакеты «под ключ»: в ежемесячный платеж включают обслуживание, страховку, телематику, что особенно удобно для небольших компаний, у которых нет собственных сервисных мощностей. В результате владелец получает готовое решение без лишних забот.

Иными словами, сегодня участники рынка коммерческой техники крутятся как могут, пытаясь уцелеть в ожидании и снятия санкций, и кардинального снижения учетной ставки, и запуска различных правительственных программ, способных поддержать сегмент. И тот самый трейд-ин полуприцепов в этой «гонке на выживание» — пусть и не самый актуальный, но на ряду с прочими вполне рабочий инструмент.