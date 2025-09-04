В России появится новый локальный автобренд Normax

В ближайшем будущем в нашей стране должен появиться свежий местный автомобильный бренд Normax. С его шильдиками на отечественный рынок выйдут легкие коммерческие автомобили с полукапотной компоновкой.

Как сообщает телеграм-канал «Грузовики и вообще», линейка новоиспеченной отечественной марки Normax не случайно напоминает китайские модели Dongfeng. По словам авторов паблика, они стали донорами для наших «грузовичков».

Первенцем «Нормакса» является цельнометаллический фургон. В его моторную гамму входит турбированный дизельный силовой агрегат объемом 2,0 л, выдающий 143 л.с. Переключением передач заведует 6-ступенчатая механическая трансмиссия. Производители предусмотрели только передний привод.

Грузоподъемность автомобиля, название которого пока не раскрывается, составляет 910 кг. Зато мы уже знаем, что это будет аналог Dongfeng K33.

К сожалению, прочие подробности пока неизвестны, но они наверняка появятся ближе к старту продаж.