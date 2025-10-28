В России презентовали фургон Normax One

В нашей стране появится новый бренд легких коммерческих автомобилей Normax (LCV). В ближайшем будущем с таким шильдиком у нас должны стартовать продажи фургона One.

Как пишут «Известия», Normax One представили общественности на столичной конференции Car Xl. Производство налажено в Китае, в движение переднеприводный автомобиль приводит 143-сильный мотор объемом 2,0 л, обеспечивающий тягу 360 Нм. Переключением передач заведует 6-скоростная «механика». Дорожный просвет достигает 196 мм, а грузоподъемность — 910 кг.

Клиентам предложат модификации MT и HT, высота которых составляет 2370 и 2590 мм соответственно. Кузов вмещает четыре европаллеты, объем варьируется от 10,7 до 11,9 куб. см. Внутренние габариты — 3310x1810 мм. Фургон комплектуется LED-оптикой, «эйбегами», задней камерой и парктроником на корме. Внутри можно рассчитывать на кондиционер и «зимний» пакет.

Ежегодно на отечественным рынке собираются продавать 1,5-2 тыс. фургонов. Предусмотрена гарантия на 150 тыс. км пробега или три года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, какой автомобиль стал донором для Normax One.