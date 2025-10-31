АВТОВАЗ приступил к сертификации коммерческих автомобилей SKM

На сегодняшний день, помимо всего прочего, АВТОВАЗ занят процессом сертификации свежей линейки комтранса SKM. В первую очередь покупатели смогут рассчитывать на грузовой и пассажирский фургоны.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главу волжского автогиганта Максима Соколова, в теории автомобили SKM способны пройти через весь необходимый набор сертификационных тестов до начала следующего года. Затем новоиспеченный бренд планируют сразу вывести на отечественный рынок, прайс-листы обнародуют буквально в последний момент.

Модельный ряд SKM будет состоять из перелицованных «китайцев», которые выпускает Shineray Group. Помимо фургонов, клиентам должны предложить и микроавтобусы, но собственных названий для РФ пока нет ни у одних, ни у других.

Права на упомянутый бренд из трех букв, оформленные АВТОВАЗом, действуют до конца ноября 2034 года. Помимо полноценных автомобилей, с тем же логотипом тольяттинцы планируют продавать запчасти, грузовики и даже беспилотники, предусмотрены сервисное обслуживание и ремонт.

