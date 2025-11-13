Для российского рынка сертифицировали фургон Foton View

Китайский автопроизводитель Foton оформил в нашей стране Одобрение типа транспортного средства на цельнометаллический фургон Foton View. Полученный документ позволяет открывать официальные массовые продажи. В некоторых государствах новинка продается под названием View Grand.

Об этом сообщает телеграм-канал «Грузовики и вообще». По сведениям паблика, в роли дистрибьютора выступит компания «МБ Рус», которая продвигает продажи и других моделей Foton.

На отечественном рынке View будет комплектоваться всего одним мотором. Под капот установят 159-сильный турбодизель Cummins объемом 2,0 л. Переключением передач заведует либо 6-скоростная «механика», либо 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

При стандартной полной массе 3200 кг габариты фургона — 5490х1980х1990 мм. Максимальный вес некоторых модификаций может составлять от 2490 до 3495 кг, а снаряженная масса «плавает» от 2200 до 2215 кг. В список оснащения производители включили LED­-оптику и систему бесключевого доступа, мультимедийный комплекс имеет 12,3-дюймовую диагональ.

