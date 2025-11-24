В Сети появились изображения первого грузовика КамАЗа с шильдиком Compasstar

В Рунете впервые появились изображения грузовика, который должен открыть модельный ряд новоиспеченного бренда Compasstar, созданного КамАЗом. Он планирует вывести на рынок семейство «Компас» без привычной эмблемы со скачущим конем.

Соответствующие изображения перспективной новинки появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Уже известно, что КамАЗу потребовалась дочерняя марка, чтобы продвигать под таким соусом перелицованные модели китайских партнеров из JAC. Производство налажено на бывшем предприятии Fuso, расположенном в Набережных Челнах.

Сегодня публика может полюбоваться набросками обновленной кабины с пересмотренным оформлением головной оптики, переднего бампера, а также решетки радиатора, где красуется еще незнакомый большинству логотип, выполненный в форме звезды.

КамАЗ запатентовал торговую марку Compasstar с помощью своего дочернего предприятия «Трак Восток Рус». Регистрация охватывает довольно широкую номенклатуру товаров, включая транспортные средства.