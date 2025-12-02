«Газели» и «Соболи» получили улучшенную трансмиссию

В рамках модернизации Горьковский автозавод снабдил линейку бензиновых и битопливных автомобилей «Газель Бизнес», «Соболь Бизнес» и «Газель Next» усиленной 5-скоростной «механикой». Благодаря стараниям инженеров она теперь рассчитана на входной крутящий момент до 330 Нм.

Теперь их коробка передач может переварить больше тяги

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», коробке передач вышеперечисленных моделей досталась более выносливая шестерня 5-й ступени и усовершенствованные синхронизаторы. Изначально такая трансмиссия предназначалась дизельным «Газель Next». Корпус сделан из трех деталей вместо двух, предусмотрена проставка с промежуточной опорой вторичного и промежуточного валов. При помощи скользящей вилки фланцевое соединение заняло место шлицевого с карданной передачей.

Весной текущего года усиленными КПП обзавелись все варианты исполнения «Газели Next» с цельнометаллическими кузовами — то есть фургоны, комби и микроавтобусы. В начале осени аналогичная обновка досталась «Газель Бизнес» и «Соболь Бизнес» с колесной формулой 4х2. А с наступлением ноября дело дошло до «Газели Next» бортовой группы. В декабре такая же судьба ждет полноприводные «Газели Бизнес» и «Соболи Бизнес».

Конструкцию «мешалки» дорабатывали параллельно с внедрением. За счет манипуляций с синхронизаторами первая и вторая передача стали включаться четче. А более надежная шестерня пятой поспособствовала долговечности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда «Газели» и «Соболи» укомплектовали системой курсовой устойчивости.