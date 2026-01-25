Здравствуй, капитан: в России появился новый автомобильный бренд ENA auto

Несмотря на крайне спорные, если не сказать большего, перспективы российского авторынка в 2026-м году, долго ждать очередных автопремьер не пришлось: на Дмитровском полигоне НАМИ был официально представлен новое семейство коммерческих автомобилей ENA auto. По задумке завода «Промтех», авторству которого и принадлежит проект, продукт способен серьезно обновить уже изношенный парк микроавтобусов в России. Корни у «Ены» — европейские, физически машина — китайская, но прописка — российская. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

На фоне многочисленных и, по большому счету, пуствх разговоров о демографических проблемах страны, а также об остро необходимой помощи российскому автопрому, в рамках которой государство или граждане должны покупать российских машин больше, как-то за скобками осталась сама возможность объединить эти две «болевые точки» воедино.

У российских автопроизводителей попросту нет автомобиля, способного удовлетворить потребности той самой большой семьи: LADA Largus или UAZ «Патриот», уж простите, на эту роль не тянут. А как же «Соболь», спросите? Ответим: МКП. Да, все просто: за рулем этой машины, коль уж мы заговорили о семьях, чаще будет сидеть мама, а не папа. И ей бы не «мешалкой» шуровать и сцепление жать, а две педальки, что в городском потоке между детским садом и спортивной секцией куда актуальнее.

На фоне сложившейся диспропорции, естественно, появились и решения. «Рыночек порешал», как модно говорить в Тольятти. Одним из них стали микроавтобусы новообразованного бренда ENA auto, собираемые на заводе «Промтех» в Нижнем Новгороде. Под выпуск, организованный в рамках СПИК, построены новые площади, а уровень локализации, заявленный производителем, на данный момент составляет около 42%.

1/4

Потребителю предлагаются довольно симпатичные современные автомобили, но ключевое их преимущество в том, что это по факту IVECO Fidato, то есть европейская машина, в Старом Свете, к слову, широко представленная. Да, машинокомплекты к нам едут из Китая, где аналогичный вэн Maxus V70 достаточно популярен. Теперь минивэн будет продаваться и в России под названием Kapitan-С.

Передний привод, полного не будет, дизельный 150-сильный двухлитровый мотор SAIC, оснащенный «экологией» с применением мочевины, агрегирован либо с шестиступенчатой МКП, либо с 9-ступенчатой АКП. Селектор коробки разместился на руле — модно вышло. Сам автомобиль представлен в трех исполнениях: L1H1 (4998x2030x2030 мм), L2H1 (5364x2030x2030 мм), L2H2 (5364x2030x2420мм) и L3H2 (5940x2030x2420 мм).

Две пассажирские версии — обе короткие, но одна с высоким потолком — могут быть оснащены салоном на 6+1 или 8+1 место. Передняя подвеска — «макферсон», задняя — малолистовая рессора и пневма. В купе с очень привлекательным, стильным и по-китайски дорогим салоном, удобной посадкой и четырьмя вариациями расстановки пассажирских кресел — весьма интересное предложение в текущих рыночных условиях.

Краткий осмотр и прогон по длинной полигонной прямой, честно говоря, какого-то особого понимания автомобиля не дал, надо ездить и оценивать в реальных условиях. Но уже сейчас можно отметить и пристойную организацию водительского места, и совсем не по-китайски удобные кресла, и общую аккуратность внутреннего убранства.

В машине «второй высоты» можно ходить в полный рост, а переместиться на переднее пассажирское или вообще в задний отсек седоки могут, не выходя на улицу — в лучших традициях VW Caravelle. Некоторые огрехи «предсерии», типа криво выставленного руля или сбитого развала-схождения, в товарных автомобилях уберут, но шумоизоляции хотелось бы больше уже сейчас.

1/5

А вот мотор и особенно его взаимодействие с трансмиссией можно похвалить: машине «движущей силы» более чем хватает, а переключения передач — совсем незаметные и оперативные. Подвеску, повторимся, честно будет оценивать по поведению на обычной улице. А сладкое, традиционно, напоследок.

Машина поступит в производство — на полигоне НАМИ журналистам, повторим, показали «предсерийки» — уже весной. Гарантия — 100 000 км или два года, межсервисный интервал — 20 000 км. В перспективе будет и L3H2, то есть самый длинный минивэн с высокой крышей.

На данный момент оглашены следующие «горизонты» цены: от 4,5 до 5,2 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Дышат «Соболю» в спину и, честно говоря, поддушивают. Интересное нам предстоит нижегородское соперничество.