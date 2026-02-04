Стало известно, когда беспилотные грузовики поедут по трассе М-12

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказала директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова. Она уточнила, что появление автономных грузовиков на вышеназванной трассе ожидается во втором квартале наступившего года. Речь идет о ближайшем запуске беспилотников, на сегодняшний день идет тщательная подготовка к их старту.
По словам г-жи Давыдовой, географию присутствия высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) в конце прошлого года расширили на Свердловскую область, Башкортостан и Пермский край. В итоге 13 российских регионов задействованы для экспериментальных заездов беспилотных большегрузов.
Основная цель испытаний состоит в том, чтобы проложить путь автомобилям пятого уровня автономности, то есть без водителя в кабине, на дороги общего пользования. Грузоперевозки с использованием таких ВАТС будут экономически обоснованными, заключила эксперт.
