Avior представил для российского рынка новую версию фургона V90

В ближайшее время в России должны начаться продажи фургона Avior V90, оборудованного парой сдвижных дверей. Новинка уже добралась до дилеров, но цены пока держат в секрете.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», главная «фишка» свежей версии автомобиля заключается в модернизации грузового отсека. Со стороны водителя появилась вторая сдвижная дверь, позволяющая параллельно заниматься и погрузкой, и разгрузкой. Ширина проема боковой двери составляет 1290 мм, а высота — 1670 мм, что является самым большим показателем в классе, исключая модели, приезжающие в РФ по «серым» схемам.

V90 для отечественного рынка построен на базе одноименного англо-китайского фургона с шильдиком Maxus. За движение отвечает 150-сильный турбодизель объемом 2,0 л, переключение передач доверили «механике».

Габариты — 5940х2062х2535мм, грузоподъемность ограничивается 1140 кг. Поскольку разрешенная максимальная масса не превышает 3,5 тонны, за руль может сесть водитель с «правами» категории «B». Кроме того, не будет сложностей с въездом в центр города.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, какие модели Avior показал на выставке ComAutoTrans-2025. И, кстати, все плюсы и минусы фургона V90 с припиской Transformer мы расписали в уникальном тест-драйве.