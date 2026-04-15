АВТОВАЗ начал принимать предварительные заказы на SKM M7

В России открыли прием заказов на первую модель коммерческой линейки бренда SKM, которым владеет АВТОВАЗ. Все желающие могут оставить заявку на модель с индексом M7, доступную в виде пассажирского минивэна и цельнометаллического фургона. Поставки дилерам начнутся в ближайшее время, цены пока не объявлены.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», все версии SKM M7 оснащаются сдвижными дверями по обоим бортам. «Однообъемник» получил семь кресел со съёмным задним рядом, а фургон располагает пятикубометровым грузовым отсеком, позволяющим перевозить до 715 кг. Кузовные панели «семерки» оцинкованы, имеются боковые подножки.

Моторная гамма представлена единственным 137-сильным атмосферным двигателем объемом 2,0 л. Силовой агрегат, настроенный на 92-й бензин, комплектуется дополнительной защитой. Передачи переключает 5-скоростная «механика», привод — исключительно задний.

В список изначального оборудования вошла система курсовой устойчивости, две подушки безопасности, зеркала с электроприводом и кондиционер. На экран «мультимедийки» выводится изображение с задней камеры, греется передний ряд сидений. Фургон может похвастать такелажными петлями, а вэн — креплениями детских кресел.

