АВТОВАЗ начал принимать предварительные заказы на SKM M7

Новинка доступна в виде фургона и минивэна

В России открыли прием заказов на первую модель коммерческой линейки бренда SKM, которым владеет АВТОВАЗ. Все желающие могут оставить заявку на модель с индексом M7, доступную в виде пассажирского минивэна и цельнометаллического фургона. Поставки дилерам начнутся в ближайшее время, цены пока не объявлены.

Анатолий Белецкий

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», все версии SKM M7 оснащаются сдвижными дверями по обоим бортам. «Однообъемник» получил семь кресел со съёмным задним рядом, а фургон располагает пятикубометровым грузовым отсеком, позволяющим перевозить до 715 кг. Кузовные панели «семерки» оцинкованы, имеются боковые подножки.

Моторная гамма представлена единственным 137-сильным атмосферным двигателем объемом 2,0 л. Силовой агрегат, настроенный на 92-й бензин, комплектуется дополнительной защитой. Передачи переключает 5-скоростная «механика», привод — исключительно задний.

В список изначального оборудования вошла система курсовой устойчивости, две подушки безопасности, зеркала с электроприводом и кондиционер. На экран «мультимедийки» выводится изображение с задней камеры, греется передний ряд сидений. Фургон может похвастать такелажными петлями, а вэн — креплениями детских кресел.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что АВТОВАЗ не ждет больших продаж автомобилей SKM.

