В России отзывают более 14 тысяч грузовиков FAW

Росстандарт сообщил о проведении очередной отзывной кампании. На этот раз в России приглашают на внеплановую диагностику и возможный ремонт владельцев грузовиков FAW, реализованных в период с июня 2023 по июль 2025 года.

Как уточняется на сайте ведомства, под отзывную кампанию подпадают 14 099 грузовиков FAW типа CA4180. Из этих 14 тысяч 6579 машин на учет еще не поставлены, а остальные уже переданы покупателям и, вероятно, эксплуатируются.

В рамках согласованной программы на всех автомобилях проведут диагностику состояния тормозных камер и при необходимости заменят их вместе с энергоаккумуляторами. Также проверят выхлопную систему и поменяют глушители, если потребуется. Кроме того, замене подлежат многофункциональный подрулевой переключатель, отвечающий за ближний и дальний свет, и блок управления кондиционером. Программа включает и устранение документарных нарушений, выявленных в ходе проверки.

Уполномоченный представитель производителя, компания ООО «ФАВ-Восточная Европа», обязуется оповестить владельцев потенциально неисправных машин. Автовладельцам сообщат о необходимости посетить ближайший дилерский центр для выполнения ремонтных работ по телефону или путем рассылки писем.

При этом собственники могут самостоятельно проверить, затрагивает ли отзыв их грузовик. Для этого достаточно сверить VIN-код автомобиля с опубликованным перечнем или воспользоваться интерактивным поиском на сайте Росстандарта.