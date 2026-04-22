Foton ведет переговоры о локальной сборке своих автобусов в России

Отечественный автобусный рынок вошел в 2026 год с противоречивыми результатами. С одной стороны, по оценкам Минпромторга, совокупные производственные возможности российских предприятий позволяют выпускать до 45 000 машин различных классов в год. С другой — статистика января оказалась тревожной: по данным «АСМ-холдинга», выпуск автобусов, включая категорию М2, обвалился на 46,8% к прошлогоднему уровню. Продажи в феврале также просели — 484 реализованные машины означают -21,3% год к году. Положительную динамику демонстрируют лишь отдельные игроки: НЕФАЗ нарастил выпуск в 2,3 раза, «Симаз» прибавил 4,8%. Отрасль давят сокращение региональных бюджетов, дорогое заемное финансирование и конкуренция с импортом. Тем не менее, отечественные заводы наращивают мощности, а китайский Foton примеривается к локализации производства.

Планы производителей на текущий год выглядят амбициозно. ПАО «НефАЗ» из выходит на рубеж 3000 машин ежегодно, вложив 3,4 млрд рублей в модернизацию производства: роботизированную сварку каркасов, катафорезное грунтование, порошковую окраску и лазерную резку труб. В первом полугодии ожидается опытно-промышленная партия туристического КамАЗ-52229 на компримированном природном газе — 55-местная машина с запасом хода 500 км, кухонным блоком и санузлом.

ГАЗ и КамАЗ также готовят к премьере две новые модели вместимостью свыше 50 кресел каждая. «Волгабас» развернул мелкоузловую сборку Yutong 6218 C12 Pro на площадках в Волгоградской и Владимирской областях — план на год составляет порядка 500 междугородних машин. Поддержку отрасли окажет Минпромторг, ежегодно направляя по 20 млрд рублей в 2026-2028 годах на обновление подвижного состава.

И новым сюжетом в свете всего сказанного становится возможное начало производства в Россиии автобусов марки Foton. Вице-президент автобусного подразделения китайского концерна Лю Гуонхоуа на конференции к 30-летию компании, по данным ресурса «Известия», подтвердил переговоры с одним из российских производителей о локальной сборке. Уже в ближайший месяц в Россию для опытной эксплуатации поступят два шестиметровых электробуса Foton — первый практический шаг к потенциальному партнерству.