Производство грузовиков в РФ просело в 2026 году на треть, а легковушек выросло

Начало 2026 года оказалось откровенно провальным для российского производства грузовой техники. Согласно данным агентства «Автостат», за январь-март с отечественных конвейеров сошло лишь 25,5 тысячи грузовых автомобилей. Это на 30,1% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Мартовские показатели подтверждают негативную динамику: за месяц было собрано 10,5 тысячи машин, что на четверть уступает результату марта прошлого года.

Контраст с легковым сегментом выглядит особенно показательным. Производство легковых авто движется в противоположном направлении — вверх. В марте российские предприятия выпустили 66,9 тысячи машин, прибавив почти 10% к прошлогоднему уровню. По итогам первого квартала суммарный выпуск достиг 180 тысяч единиц, что на 2,3% превышает показатель годичной давности.

Причины, по которым тяжелый сегмент оказался в столь глубокой яме, носят системный характер. Эксперты рынка сходятся во мнении, что в течение 2026 года рассчитывать на перелом ситуации не приходится. Главный сдерживающий фактор — запредельная стоимость заемных средств. Высокие процентные ставки делают покупку нового тягача или самосвала в кредит или лизинг экономически неподъемной для значительной части перевозчиков и строительных компаний. К этому добавляется устойчивый рост отпускных цен на саму технику.

Не менее важную роль играет положение дел в отраслях, которые традиционно формируют основной спрос на коммерческий транспорт. Логистический сектор и строительная индустрия пребывают в состоянии стагнации, а значит, потребность в обновлении и расширении автопарков минимальна. Перевозчики предпочитают дорабатывать имеющийся ресурс, откладывая приобретение новых машин до лучших времен.

В результате часть покупателей, которым техника все же необходима для работы, смещается на вторичный рынок. Однако и здесь ситуация далека от благополучной: выбор качественных подержанных грузовиков ограничен, а предложение заметно уступает по своему состоянию тому, что было доступно еще несколько лет назад. Таким образом, клиент оказывается зажат между недоступной новой техникой и изношенным вторичным парком — а российские производители, в свою очередь, теряют объемы, которые в обозримой перспективе восстановить вряд ли удастся.