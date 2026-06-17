В России представили автомобиль скорой помощи на базе Sollers SF1

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», свежая карета скорой помощи предназначена для транспортировки пациентов, чье состояние не представляет угрозы для жизни. То есть для тех ситуаций, когда экстренная помощь и сопровождение врачей не требуются. Довольно компактные габариты автомобиля позволяют ему легко маневрировать во дворах жилых домов и заезжать в подземные паркинги.

За движение отвечает 136-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, с ним в паре работает 5-скоростная «механика». На борту сразу имеется пара фронтальных «эйрбегов», задние парктроники и кондиционер, штатная «музыка». Передний ряд сидений обогревается.

Кабину и салон разделяет перегородка с матированной форточкой. Вдоль расположен стол для медоборудования. Предусмотрены держатели для инфузионных флаконов и розетки с индикаторами напряжения. По правому борту установлены топчан и сиденье со складной спинкой и трехточечными ремнями безопасности. Там же находятся приемное устройство и тележка-каталка. Заднюю дверь можно открывать изнутри. На внутренней части правой стойки ветрового стекла и при входе у сдвижной двери расположены поручни. Еще можно рассчитывать на жидкостный отопитель, LED-светильники, дополнительное освещение над боковой и задними дверями.