Стартовали российские продажи магистрального тягача Dongfeng GX Pro

Китайский концерн Dongfeng открыл в России официальные продажи магистральных седельных тягачей нового поколения GX Pro. В будущем покупатели смогут выбирать между колесными формулами 4х2, 6х4 и 6х2. Но пока на отечественный рынок вышел только первый вариант.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», после обновления тягач стал меньше бояться морозов и ржавчины, его сделали комфортнее для водителя. Улучшилась аэродинамика, что позволило снизить расход топлива. Еще Dongfeng GX Pro отличается от предшественника посвежевшим экстерьером кабины: наружные элементы теперь окрашены в цвет кузова.

Грузовик получил 520-сильный дизельный мотор объемом 13,5 л с тягой 2500 Н·м. Агрегат работает в паре с 12-ступенчатым «автоматом», можно рассчитывать на подрулевой селектор коробки передач. Предусмотрены предпусковой подогреватель топлива и аккумуляторо повышенной емкости. Детали пневмосистемы и электропроводка сделаны из морозостойких материалов. Защиту от коррозии повышают многослойное лакокрасочное покрытие, оцинковка кузовных деталей и дополнительная обработка скрытых полостей.

Нужная информация выводится на 12,8-дюймовый сенсорный экран «мультимедийки» и цифровую «приборку». За температуру в сверхвысокой кабине с четырехточечной пневмоподвеской отвечает климат-контроль свежей генерации. Двигатель запускается кнопкой, объем встроенного холодильника достигает 30 л. За безопасность отвечает внушительных набор электронных ассистентов, включая адаптивный «круиз» и автономное экстренное торможение.