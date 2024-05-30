Китайская «Волга» от Hongqi станет гибридной

В прошлом году на российский рынок официально вышла китайская премиальная марка Hongqi, которая теперь осваивает новый для себя сегмент и готовит гибридную модификацию четырехдверки H5.

По информации портала AutoHome, бензо-электрический вариант модели уже вышел на испытания на дороги общего пользования. Закамуфлированный прототип попал в объективы камер фотошпионов, сумевших не только снять автомобиль с разных сторон и заглянуть в салон, но и запечатлеть «внутренности» машины.

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Визуально новая модификация ничем не выдает новой силовой установки, не считая колес особого рисунка с аэродинамическим дизайном да сдвоенного зарядного порта, который скрывается за лючком на левом заднем крыле. Салон и вовсе не поменялся. Но вот багажник, судя по снимкам, потеряет в объеме из-за установленных в нем компонентов высоковольтной электроники.

В нише запасного колеса поселился аккумулятор и размещена проводка, а об остальных элементах гибридной системы информации нет. Технические характеристики нового варианта Hongqi H5 также не раскрыты, но предполагается, что подключаемый гибрид будет создан на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора — он лежит в основе существующей «мягкой» гибридной версии седана.

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Напомним, в России Hongqi H5 представлен официально. Модель доступна с 200-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в связке с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Седан предложен в двух комплектациях стоимостью порядка 4 млн. руб.