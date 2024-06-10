Продажи электромобилей в России обрушились в два раза

В мае 2024 года российский рынок новых электромобилей существенно сократился. И хотя объем продаж все равно выше, чем в прошлом году, относительно апреля спрос на «электрички» упал более чем вдвое.

Как сообщает агентство «Автостат», за минувший месяц в стране было продано 1096 новых электромобилей — это на 25% больше, чем в мае 2023 года, но на 51% меньше, чем в апреле 2024-го. Тогда было реализовано 2237 новых «электричек» — почти на уровне марта, установившего рекорд по продажам электромобилей (2499 машин).

В мае 2024-го безусловным лидером сегмента стала китайская марка Zeekr, реализовавшая за месяц 397 машин. В тройку также вошли отечественные «Москвич» (125 шт.) и Evolute (99 шт.), а пятерку замкнули с почти равными результатами Tesla (55 шт.) и Volkswagen (54 шт.). По оценке исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, основная доля покупателей постаралась купить электромобиль до вступления в силу с 1 апреля новых правил начисления утилизационного сбора.

По итогам января-мая в России было реализовано 9222 новых электромобиля, что в 2,7 раза больше, чем за первые пять месяцев прошлого года. По мнению Сергея Удалова, спад продаж в мае является ситуацией временной, и спрос на «электрички» восстановится, хотя и непонятно, до какого именно уровня.