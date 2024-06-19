Китайским дилерам запретили продавать в Россию электромобили Zeekr

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», китайские автодилеры, которые активно сотрудничают с российскими компаниями, на днях получили официальное письмо от компании Zeekr. В нем говорится о полном запрете продаж премиальных «электричек» в нашу страну после 30 июня.

О том, что Zeekr ввел запрет на продажу своих электромобилей в Россию, порталу «АвтоВзгляд» рассказал основатель аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин. По его словам, никаких подробностей в дилерской рассылке не было: автостроитель не объяснил своим партнерам причины и не рассказал о штрафах, которые будут наложены в случае нарушения запрета. В письме указали только дату — 30 июня.

— Сейчас, конечно, те дилеры, у которых есть деньги, затарятся. Может, это нужно, чтобы всколыхнуть продажи. За китайцами такое уже наблюдалось — например, в прошлом году с выходом обновленного Voyah Free также вводился запрет на поставку машин из Китая. Якобы такой купленный автомобиль в России будет «кирпичом», — напомнил Сергей Пиголкин.

Но если с Voyah подобное решение было вполне логичным, поскольку «серые» поставки мешали «официальным», то про Zeekr того же не скажешь. Этот бренд премиальных электромобилей в нашей стране не представлен, так что и «убирать конкурентов» производителю не нужно. В общем, странно — особенно учитывая тот факт, что машины пользуются в нашей стране относительно высоким спросом.