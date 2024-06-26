BMW представила 730-сильный суперседан M5

Одна из главных автомобильных премьер 2024 года состоялась под занавес июня — марка BMW официально представила новое поколение своего спортивного седана M5. Поколение G90 впервые в истории семейства получило бензо-электрическую силовую установку.

Под капотом установлены агрегаты от флагманского кроссовера BMW XM — 4,4-литровый двигатель V8 на 585 л.с. сочетается с интегрированным в 8-ступенчатую коробку передач M Steptronic 197-сильным электромотором. Суммарная отдача силовой установки составляет 730 л.с. и 1000 Нм, которые реализуются с помощью полного привода M xDrive.

В полностью электрическом режиме новый BMW M5 может развивать скорость до 140 км/ч, а расположенная в нижней части кузова высоковольтная батарея на 18,6 кВт•ч обеспечивает запас хода на электротяге до 69 км. Максималка в стандартной комплектации ограничена 250 км/ч, но «ошейник» может быть сдвинут до 305 км/ч при наличии опционального пакета M Driver's Package.

Машина получила рулевое управление с системой M Servotronic и регулируемым передаточным числом, переработанную адаптивную подвеску M с амортизаторами с электронным управлением и полноуправляемым шасси, которое поворачивает задние колеса на угол до 1,5 градусов. Штатные усиленные тормоза можно за доплату заменить карбон-керамическими механизмами M Carbon.

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Новый BMW M5 отличается развитым аэродинамическим обвесом с углепластиковыми элементами, 20-дюймовыми спереди и 21-дюймовыми дисками сзади, спортивными акцентами в салоне с новыми рулем (здесь имеются две кнопки для экспресс-доступа к выбранным водителем преднастройкам) и сиденьями, а также особой графикой цифровой панели приборов и мультимедиа BMW Operating System 8.5. Предусмотрены новые режимы работы силовой установки — Hybrid для максимальной отдачи и Electric для эффективной зарядки батареи.

В продаже BMW M5 G90 появится в ноябре 2024 года вместе с универсалом BMW M5 Touring, премьера которого состоится позже. Модель будут выпускать на заводе в немецком Дингольфинге. Учитывая, что BMW M5 популярен в России, можно смело ожидать появления новинки на нашем рынке по каналам параллельного импорта.