Пресытились враньем: водители по всему миру отворачиваются от электромобилей

Международная консалтинговая компания провела в июне 2024 года очередное исследование на тему популярности электромобилей у водителей. Результаты опроса оказались крайне неоднозначными, способными где-то даже расстроить адептов «экологически чистого» транспорта. Портал «АвтоВзгляд» не преминул ознакомиться с исследованием.

Если бы реклама электромобилей не была столь наглой, агрессивной и беспардонной, то не было бы и вопроса на чем ездить и за чем там будущее. Кому что больше нравится, тот то и выбирал бы с учетом реальной конкурентоспособности различных типов автомобилей. Но, к сожалению, глобальная повестка все еще рулит, а параллельно растет число водителей, которых бесит выбор, навязываемый им вопреки здравому смыслу.

Назад, к ДВС

Компания McKinsey & Company, специализирующаяся на консалтинге в области стратегического управления, клиентами которой являются крупные корпорации и даже правительства, опубликовала результаты своего исследования «Потребительский пульс мобильности». Как явствует из названия, предметом изучения экспертов фирмы стало восприятие будущего автомобильной отрасли и возможных тенденций ее развития со стороны простых покупателей.

Для затравки стратегические консультанты отметили, что за последние 12 месяцев рыночная капитализация компаний, работающих в сфере мобильности, выросла в основном за счет OEM-производителей. Другими словами, производство собственно автомобилей если не убыточно, то весьма к тому близко. Впрочем, это секрет Полишинеля — мы и без McKinsey догадывались, что странная политика выбрасывать миллиарды на нерентабельные электромобили, а убытки пытаться покрывать за счет удорожания машин с ДВС, добром кончиться не может.

Фото: globallookpress.com

Но то так, между делом. Основной же вопрос, беспокоивший исследователей, заключался в том, какой мотор предпочтут водители при ближайшей смене личного автомобиля. Намерения владельцев машин с двигателем внутреннего сгорания для мирового «зеленого лобби» оказался неутешительным. В таких странах, как США, Китай, Германия, Италия, Япония и Бразилия, чистые батарейки выберут всего 18%. Еще 20% готовы смириться с подключаемыми гибридами. Остальные 62% сохранят верность ДВС без всяких там этих ваших модных штучек.

Обратная ситуация также не внушает оптимизма сторонникам транспортного «озеленения». Предпочтения нынешних владельцев электромобилей демонстрирует в разных странах огромный разброс. Так, в Японии вернуться к ДВС после опыта с «батарейками» собираются 13%, в Италии — 15% во Франции и Норвегии — 18%. А вот в Австралии таких ренегатов — 49%, в США — 46%, Бразилии — 38%, Китае — 28%, в Германии — 24%.

Не будем вникать в национальные особенности менталитета жителей вышеперечисленных государств, но просто заметим, что практически везде аккумуляторные электромобили оказываются в глубоком пролете, несмотря на многолетний и концентрированный вынос мозга гражданам этих государств со стороны из правительств.

Фото: globallookpress.com

Бензиноголовые электроскептики

Но американоцентричная компания не была бы сама собой, если бы не попыталась из сомнительного результата своего исследования извлечь хоть какой-то профит. Впрочем, в ином случае ей пришлось бы опасаться визита верных нукеров самоходного деда, поставившего электрификацию автомобильной отрасли Америки одним из своих внутриполитических приоритетов. Поэтому она ввела в отчет раздел, где перечислила препятствия в головах простых водителей, которые мешают повсеместному внедрению электромобилей.

Оказывается, 60% электроскептиков, как изящно компания называет противников «зеленых» машин, никогда не слышали об электромобилях(!), или же не могут объяснить, что это такое (!). По большей части эти чудаки живут в Японии и Франции — ну что взять с поглотителей роллов и лягушек. На втором месте оказались придурковатые ненавистники новых прогрессивных технологий — их 55%, причем самый большой процент локализуется в Австралии, где респондентами стали, вероятно, кенгуру и аборигены.

И только на третьем месте в количестве 45% обнаружились те, кто считает стоимость владения электромобилями слишком высокой. Еще меньше по данным исследователей недовольных ограниченным запасом хода или неразвитостью зарядной инфраструктуры — 29%. На последнем, шестом месте расположились некие уникальные создания, которых эксперты McKinsey отнесли к разряду «бензиноголовых» — 14% электроспептиков составили водители, имеющие наглость наслаждаться управлением автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Вот и все, что нужно знать о мировой электромобилизации. За нее горой стоят продвинутые, любознательные и современные во всем люди. Против выступают только дурачки и чудаки. Кто же виноват, что последних — большинство? Уж точно не McKinsey & Company.