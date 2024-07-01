Пресытились враньем: водители по всему миру отворачиваются от электромобилей

Если бы реклама электромобилей не была столь наглой, агрессивной и беспардонной, то не было бы и вопроса на чем ездить и за чем там будущее. Кому что больше нравится, тот то и выбирал бы с учетом реальной конкурентоспособности различных типов автомобилей. Но, к сожалению, глобальная повестка все еще рулит, а параллельно растет число водителей, которых бесит выбор, навязываемый им вопреки здравому смыслу.
Назад, к ДВС
Компания McKinsey & Company, специализирующаяся на консалтинге в области стратегического управления, клиентами которой являются крупные корпорации и даже правительства, опубликовала результаты своего исследования «Потребительский пульс мобильности». Как явствует из названия, предметом изучения экспертов фирмы стало восприятие будущего автомобильной отрасли и возможных тенденций ее развития со стороны простых покупателей.
Для затравки стратегические консультанты отметили, что за последние 12 месяцев рыночная капитализация компаний, работающих в сфере мобильности, выросла в основном за счет OEM-производителей. Другими словами, производство собственно автомобилей если не убыточно, то весьма к тому близко. Впрочем, это секрет Полишинеля — мы и без McKinsey догадывались, что странная политика выбрасывать миллиарды на нерентабельные электромобили, а убытки пытаться покрывать за счет удорожания машин с ДВС, добром кончиться не может.
Но то так, между делом. Основной же вопрос, беспокоивший исследователей, заключался в том, какой мотор предпочтут водители при ближайшей смене личного автомобиля. Намерения владельцев машин с двигателем внутреннего сгорания для мирового «зеленого лобби» оказался неутешительным. В таких странах, как США, Китай, Германия, Италия, Япония и Бразилия, чистые батарейки выберут всего 18%. Еще 20% готовы смириться с подключаемыми гибридами. Остальные 62% сохранят верность ДВС без всяких там этих ваших модных штучек.
Обратная ситуация также не внушает оптимизма сторонникам транспортного «озеленения». Предпочтения нынешних владельцев электромобилей демонстрирует в разных странах огромный разброс. Так, в Японии вернуться к ДВС после опыта с «батарейками» собираются 13%, в Италии — 15% во Франции и Норвегии — 18%. А вот в Австралии таких ренегатов — 49%, в США — 46%, Бразилии — 38%, Китае — 28%, в Германии — 24%.
Не будем вникать в национальные особенности менталитета жителей вышеперечисленных государств, но просто заметим, что практически везде аккумуляторные электромобили оказываются в глубоком пролете, несмотря на многолетний и концентрированный вынос мозга гражданам этих государств со стороны из правительств.
Бензиноголовые электроскептики
Но американоцентричная компания не была бы сама собой, если бы не попыталась из сомнительного результата своего исследования извлечь хоть какой-то профит. Впрочем, в ином случае ей пришлось бы опасаться визита верных нукеров самоходного деда, поставившего электрификацию автомобильной отрасли Америки одним из своих внутриполитических приоритетов. Поэтому она ввела в отчет раздел, где перечислила препятствия в головах простых водителей, которые мешают повсеместному внедрению электромобилей.
Оказывается, 60% электроскептиков, как изящно компания называет противников «зеленых» машин, никогда не слышали об электромобилях(!), или же не могут объяснить, что это такое (!). По большей части эти чудаки живут в Японии и Франции — ну что взять с поглотителей роллов и лягушек. На втором месте оказались придурковатые ненавистники новых прогрессивных технологий — их 55%, причем самый большой процент локализуется в Австралии, где респондентами стали, вероятно, кенгуру и аборигены.
И только на третьем месте в количестве 45% обнаружились те, кто считает стоимость владения электромобилями слишком высокой. Еще меньше по данным исследователей недовольных ограниченным запасом хода или неразвитостью зарядной инфраструктуры — 29%. На последнем, шестом месте расположились некие уникальные создания, которых эксперты McKinsey отнесли к разряду «бензиноголовых» — 14% электроспептиков составили водители, имеющие наглость наслаждаться управлением автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Вот и все, что нужно знать о мировой электромобилизации. За нее горой стоят продвинутые, любознательные и современные во всем люди. Против выступают только дурачки и чудаки. Кто же виноват, что последних — большинство? Уж точно не McKinsey & Company.