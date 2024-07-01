Skoda раскрыла характеристики бюджетного кроссовера Elroq

Осенью 2024 года на рынок выйдет Skoda Elroq — новейшая модель бренда, которая станет самым бюджетным кроссовером с электрической силовой установкой. В преддверии официальной премьеры чехи раскрыли некоторую информацию о новинке.

Электромобиль оформлен в новом фирменном стиле, главная особенность которого — «глухая» решетка радиатора с интегрированными датчиками систем помощи водителю. В салоне водителя встретят 5-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедиа с 13-дюймовым тачскрином. А в багажнике, помимо прочего — QR-код для доступа к инструкциям по эксплуатации модели.

Уже известно, что Skoda Elroq предложат в нескольких модификациях, различающихся моторами и аккумуляторами. Базовым станет заднеприводный вариант с установкой на 170 л.с. и батареей 55 кВт⋅ч, вторым по старшинству — 204-сильная версия с аккумулятором 63 кВт⋅ч, третьим — 282-сильный электромобиль с батареей 82 кВт⋅ч. Флагманский же электромобиль получит два мотора на 299 л.с. и тот же аккумулятор 82 кВт⋅ч.

Продажи новинки на других рынках начнутся осенью этого года — более точных сроков нет. Официально поставлять Elroq в Россию не будут, поскольку Skoda давно покинула отечественный рынок, однако не исключено, что компактный электромобиль доберется до нас по «серой» схеме.